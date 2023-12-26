Глинтвейн, макаруны и мандарины. S7 запускает новогоднее меню на рейсах

В преддверии праздников S7 Airlines традиционно запускает новогоднее меню на большинстве рейсов, чтобы добавить праздничного настроения в полете. С 28 декабря по 1 января бортпроводники предложат пассажирам игристое, макаруны и мандарины.

Чтобы создать более уютную и праздничную атмосферу, S7 Airlines впервые будет угощать путешественников одним из самых популярных новогодних напитков – согревающим безалкогольным глинтвейном. Ароматный напиток будут подавать в ярких новогодних стаканчиках на рейсах длительностью более двух часов.

Также S7 Airlines подготовили сладкий сюрприз для маленьких пассажиров – на большинстве рейсов авиакомпании каждый ребенок получит новогодний леденец.

В сам Новый год, 31 декабря и 1 января на рейсах S7 Airlines с горячим питанием путешественникам будут предложены салат оливье и праздничное новогоднее питание – мясное и вегетарианское на выбор.

Новогоднее меню будет доступно не только на борту самолета, но и в бизнес-залах S7 Airlines в аэропортах Домодедово и Толмачево.

Ежегодно, пока большинство людей проводят новогоднюю ночь за столом в кругу самых близких, кто-нибудь обязательно встречает Новый год в самолете. В этом году 3 000 путешественников сделают это на борту S7 Airlines: в новогоднюю ночь авиакомпания выполнит 24 рейса.

Необычно встретить Новый год можно, например, на рейсах:

из Москвы в Дубай, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Омск, Якутск, Благовещенск, Читу;

из Сочи в Иркутск;

из Новосибирска во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Якутск, Иркутск.

Также в преддверии Нового года S7 Airlines запустила интерактивную игру-визуализацию «Пусть все удачно сложится в 2024», которая поможет проводить уходящий год и загадать то, каким будет следующий. Среди участников игры S7 Airlines разыгрывает уникальные призы: 24 дизайнерских рюкзака для путешествий из лимитированной коллекции и 30 сертификатов номиналом 10 000 миль S7 Priority. Победители будут выбраны случайным образом 12 января 2024 года.