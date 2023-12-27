Жители Приангарья готовы потратить на подарки коллегам до тысячи рублей

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, какой бюджет они планируют для покупки новогодних подарков для коллег и родственников, а также, как часто новогодние подарки им дарят работодатели.

54% респондентов из Иркутской области сообщили, что их работодатель дарит новогодние подарки сотрудникам. Чаще всего это сладкие презенты для детей (38%), еще 9% опрошенных сообщили, что новогодние подарки получают и сами сотрудники, и их дети, а 7% – что одаривают только сотрудников. Чаще других праздничные подарки от работодателей в конце года получают сотрудники производственных компаний (60%).

При этом 46% иркутян останутся без новогодних подарков от работодателя, и чаще всего это представители административного персонала (60%), маркетологи (57%) и водители (53%).

На вопрос, будете ли вы что-то дарить коллегам в преддверии Нового года, 54% респондентов ответили отрицательно, только 24% намерены сделать приятное паре самых близких сослуживцев, 12% – многим, остальные затруднились дать ответ (10%). Самыми внимательными и благодарными коллегами оказались HR-специалисты, среди них каждый второй (54%) планирует подарить подарки на работе. Чаще всего люди готовы потрать на эти цели до 1 тысячи рублей (такой бюджет подтвердили 41% тех, кто в этом году будет делать подарки коллегам), еще 28% потратят от 1 до 3 тысяч рублей, а 16% – от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом, на подарки для близких и родственников бюджеты оказались на порядок больше. Так, 17% жителей региона заложили на эти цели от 1 до 3 тысяч рублей, 16% – от 3 до 5 тысяч, 13% – от 5 до 10 тысяч, 12% – свыше 10 тысяч, и столько же ограничатся бюджетом до 1 тысячи.