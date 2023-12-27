«Газпром» вложит в газификацию регионов в 2024 году рекордные 270,3 млрд руб.

«Газпром» в 2024 году вложит в программу газификации и догазификации регионов рекордную сумму — 270 млрд руб. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным. Полностью завершить газификацию господин Миллер пообещал к 2030 году.

«Мы в следующем году планируем еще больше увеличить темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели – 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году»,– рассказал глава компании (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89% из технически возможной сетевой газификации в РФ.

Газификация Иркутской области находится на крайне низком уровне – 1,36%, при среднероссийском значении 73%, сообщал в ноябре 2023 года первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

«Мы, как и коллеги в Красноярском крае, ждем большую трубу. А пока ведем работу с «Газпромом»: подписали соглашение по газификации населенных пунктов, которые расположены рядом с Ковыктинским месторождением. Параллельно активно работаем по подпрограмме газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2019-2025 годы», – отметил он во время круглого стола по газификации.

Газификация СФО – это достаточно отдалённая перспектива. К 2028 году магистральный газ должен прийти в Красноярск, к 2032-му – в Бурятию и Забайкалье. Дата газификации Приангарья пока не названа.