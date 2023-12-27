Россияне взяли кредитов на 35 трлн рублей

С начала года кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Общий объем ссуд населения достиг максимальных 34,8 трлн рублей на начало ноября, следует из статистики Центробанка. В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го совокупный кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей.

Прирост оказался максимальным за все время ведения статистики (как минимум с 2015 года), причем со значительным отрывом. Так, за январь–октябрь 2022-го общий объем ссуд увеличился на 1,7 трлн рублей. За аналогичный период 2021-го – рост на 4,1 трлн, а за 10 месяцев 2020-го – на 2,2 трлн рублей.

Объем кредитов населения за 10 месяцев этого года действительно вырос рекордно, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами.

Активно оформляли и необеспеченные займы. Рост их выдач был вшестеро выше по сравнению с 2022-м, уточнили в Банке России. Но это связано со слабой динамикой прошлого года. Тогда россияне с осторожностью планировали крупные покупки в условиях неопределенности, а банки значительно ужесточили кредитные политики, подчеркнули в регуляторе.

Ранее стало известно, что автокредитов на 1,13 трлн рублей выдано в России с начала 2023 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,13 трлн руб. или на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2022 года – 0,60 трлн руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году.

При этом по сравнению с 11 месяцами 2021 года данный показатель вырос менее существенно – на 10,9% (в январе–ноябре 2021 года – 1,02 трлн руб.). Таким образом, несмотря на некоторое сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы по сравнению с «рекордной» первой половиной текущего года, ее уровень, тем не менее, все равно значительно выше, чем в 2021-2022 гг.