Число фишинговых сайтов выросло на 86%

В этом году обнаружено 207,1 тыс. мошеннических сайтов, в 2022-м году этот показатель составлял 111,2 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Bi.Zone.

– Основные скачки роста пришлись на март, сентябрь, и октябрь. В эти месяцы специалисты наблюдали значительное увеличение числа доменов, имитирующих площадки для розыгрыша призов, – рассказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

Одной из самых популярных схем стал фишинг. По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, 89% обращений от организаций касались именно его. Это вызвано рядом факторов: злоумышленники совершенствуют техники социальной инженерии, финансовые услуги переходят в цифровой формат, растет востребованность онлайн-сервисов, подчеркнул Евгений Волошин.

Ранее стало известно, что мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%.

На мобильный телефон потенциальной жертвы поступает звонок от неизвестного номера.

Абонент представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций: перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и т.д. После этого «жертва» получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора, а мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету «жертвы».