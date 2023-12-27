Россия рекордно нарастила экспорт баранов и их мяса – в 4,5 раза за год

Поставки баранины и живых животных из России всего за год выросли в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом до 16,8 тыс. тонн. Главным драйвером стал Иран, который с 2017 года последовательно расширяет доступ российских производителей баранины на свой рынок. Встречи по наращиванию сотрудничества в направлении поставок баранины продолжаются. По мнению Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, отечественная продукция выигрывает у конкурентов за счёт качества и быстрой логистики в Иран из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В структуре потребления мяса в России на баранину приходятся всего 1,4 кг, что составляет менее 2% при общем объёме в 80 кг. А вот в Иране – напротив, баранина в первых рядах, без неё не обходятся традиционные блюда национальной кухни ближневосточной страны.

В 2016 году экспорт российской баранины составлял лишь 115,8 тонны. Поворотным пунктом стало 4 июля 2017 года: именно в этот день первая партия охлаждённой баранины из России отправилась в Иран, который незадолго до этого официально сертифицировал поставки из нашей страны. Так был открыт путь на перспективный рынок государства с населением немногим меньше 90 млн человек.

«За счёт географического положения доставка баранины из России, особенно Кавказа, где овцеводство традиционно развито, имеет конкурентное преимущество. Быстрая поставка позволяет сохранить относительно длительный срок годности продукции. Поэтому неслучайно, что осенью 2022 года именно в Карачаево-Черкесии открылся крупнейший в России завод по убою и переработке баранины ГК «Дамате», поставки из которого в Иран занимают всего пару дней. Это продлевает срок годности мяса настолько, что баранина из России способна не только потеснить поставщиков из других стран, но и успешно конкурировать даже с местными, иранскими, производителями», – отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

С 2017 года Иран в несколько этапов расширял доступ российских производителей баранины (и козлятины) на свой рынок. Именно этим и объясняется показатель экспорта в 2023 году.

Иранский спрос на баранину стимулирует экономику ряда субъектов России. Так, с территории Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года экспортировано в 9,9 раза больше баранины, чем годом ранее. Есть договорённости на поставки баранины и у Дагестана, который в том числе и благодаря этому планирует нарастить производство на 7%. Овцеводство даёт работу 30% трудоспособного населения республики, поэтому перспективы роста спроса помогают социально-экономическому развитию Дагестана.

«Если мы говорим не об экспорте баранины и живых животных совокупно, а сосредоточимся непосредственно на мясе, то, по нашим расчётам, за 2023 год экспорт превысит 12,7 тыс. тонн, это более чем в 13 раз выше результата 2022 года. При этом 98% этих поставок приходятся на Иран, что подтверждает его «экспортообразующую» роль. Завод в Карачаево-Черкесии сообщил о первых отгрузках в конце ноября. Учитывая его возможности, я прогнозирую дальнейший рост экспорта в Иран. Осенью более 30 российских компаний, в том числе и производителей баранины, провели переговоры в Иране в составе делегации. Полагаю, в ближайшем будущем вы увидим плоды новых договорённостей», – добавил Андрей Дальнов.

По прогнозам РСХБ, в 2024 году экспорт мяса и живых баранов из России может достичь 17,5 тыс. тонн.

Помимо Ирана Россия поставляет баранину и живых животных в Азербайджан, Иорданию, Грузию, Армению, Казахстан и некоторые другие государства Евразии.