Угледобывающим компаниям Приангарья одобрен лимит на транспортировку угля в 2024 году 3,3 млн тонн

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон для обеспечения перевозки в 2024 году железнодорожным транспортом угольной продукции, производимой на территории Иркутской области.

Напомним, в связи с переориентацией экспортных потоков в сторону восточного направления, наблюдаются логистические ограничения, которые отразились на угледобывающей отрасли Иркутской области. И если традиционно угольные компании Иркутской области отгружали на экспорт 3-3,5 млн тонн угля в год, то с 2020 года объемы снизились до 2,8 млн тонн угля.

Объем экспорта в восточном направлении по итогам 2023 года составил 3,1 млн тонн угля, это 89% от минимально необходимого годового объема (3,5 млн тонн).

Соглашение о взаимодействии по обеспечению перевозки в 2024 году железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории Иркутской области, позволит осуществлять в 2024 году вывоз железнодорожным транспортом угольной продукции (каменного угля), производимой промышленными предприятиями Иркутской области, на экспорт в восточном направлении с учетом гарантированных объемов отгрузки не менее 3,3 млн тонн.