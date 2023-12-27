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Новогодние приметы соблюдают 40% иркутян

4 из 10 экономически активных горожан верят в магию Нового года. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob иркутяне поделились новогодними приметами и ритуалами, которые они соблюдают в праздничную ночь.

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В Новый год 4 из 10 иркутян соблюдают особые приметы и ритуалы. 13% опрошенных загадывают желания под бой курантов. 8% верят, что «пока часы 12 бьют», нужно выпить до дна бокал шампанского. Еще 7% надеются, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда. 4% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде.

По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента. 9% горожан поделились другими приметами и ритуалами, которые соблюдают в новогоднюю ночь, среди них: обмен подарками, встреча Нового года в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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