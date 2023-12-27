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Недельный средний чек россиян продолжает рост перед праздниками

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 51-й неделе (18-24 декабря) средний чек показал небольшой прирост относительно предыдущего периода.

Динамика чека составила 6,5 руб. или 0,75%. Относительно аналогичной недели прошлого года средний чек увеличился на 129,4 руб. или на 17,4%.

Помимо продолжающейся предпраздничной закупки на рост чека на минувшей недели повлияло также получение многими россиянами авансовых выплат на работе. Пополнение кошелька позволило многим покупателям не скупиться на расходы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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