Названы регионы с самыми низкими ценами на новостройки

Дешевле всего первичку можно купить в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Смоленской области.

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская обл.

По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тыс. руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку — Кабардино-Балкарская республика (51,5 тыс.), на третьем — Смоленская обл. (53,9 тыс.). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тыс.) и Оренбургская обл. (57,4 тыс.).

Топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью кв. м. первичной недвижимости. Данные Домклик за неполный 2023 год.

Регион Минимальная стоимость кв. м. первичной недвижимости, тыс. руб. Республика Ингушетия 40,2 Кабардино-Балкарская Республика 51,5 Смоленская область 53,9 Чувашская Республика 56,2 Оренбургская область 57,4 Республика Калмыкия 57,5 Саратовская область 58,1 Курганская область 58,2 Челябинская область 58,4 Псковская область 58,5

Методология. В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость кв. м. первичной недвижимости (квартиры). Как итог, был составлен рейтинг регионов (ТОП-10) по минимальной стоимости 1 кв.м. новостроек.