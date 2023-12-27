Названы регионы с самыми низкими ценами на новостройки

Дешевле всего первичку можно купить в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Смоленской области.
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на новостройки за неполный 2023 год и назвали регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В топ-3 регионов с минимальной стоимостью первичного жилья вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Смоленская обл.
По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тыс. руб. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку — Кабардино-Балкарская республика (51,5 тыс.), на третьем — Смоленская обл. (53,9 тыс.). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тыс.) и Оренбургская обл. (57,4 тыс.).
Топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью кв. м. первичной недвижимости. Данные Домклик за неполный 2023 год.
|
Регион
|
Минимальная стоимость кв. м. первичной недвижимости, тыс. руб.
|
Республика Ингушетия
|
40,2
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
51,5
|
Смоленская область
|
53,9
|
Чувашская Республика
|
56,2
|
Оренбургская область
|
57,4
|
Республика Калмыкия
|
57,5
|
Саратовская область
|
58,1
|
Курганская область
|
58,2
|
Челябинская область
|
58,4
|
Псковская область
|
58,5