Клиенты СберСпасибо могут узнать персональные итоги

Раздел с индивидуальной статистикой можно найти в приложении СберБанк Онлайн или СберСпасибо, а также на сайте банка и программы лояльности после авторизации по Сбер ID

К концу 2023 года программа лояльности «СберСпасибо» объединила 76 млн человек. Специально для них в компании подготовили персональную статистику: каждый клиент узнает, как много приятных бонусов принёс ему этот год.

На странице с персональными итогами активным участникам программы лояльности показывают, сколько бонусов они накопили за весь 2023 год и сколько рублей сэкономили, расплачиваясь ими. Ещё в разделе есть данные о том, сколько покупок совершено по картам Сбера и какая их часть была с использованием бонусов. Ещё из карточек можно узнать, какой партнёр начислил больше всего кешбэка, а где клиент, наоборот, предпочитал тратить бонусы.

Участники программы лояльности, которые пока не успели в полной мере оценить её возможности, увидят общую для СберСпасибо статистику.