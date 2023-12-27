Банкоматы Сбера теперь принимают наличные без карты

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране опцию «Внести через Сбербанк онлайн», сообщила ТАСС старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

«Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию, полезную для тех, кто не носит с собой карту. В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения «Сбербанк онлайн», мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты. Речь идет о 98% всего банкоматного парка Сбербанка», – сказала Галкина.

Ранее стало известно, что отказаться от наличных денег иркутяне пока не готовы. По данным SuperJob, сейчас только 17% иркутяне готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (70%): «Нал – это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?». Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 26% среди горожан моложе 34 лет и 10% среди респондентов старше 45 лет.