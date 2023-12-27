ВТБ подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне «8+»

Российский институт директоров (РИД) по результатам ежегодного независимого мониторинга подтвердил банку ВТБ Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на высоком уровне «8+» (передовая практика корпоративного управления).

В ходе мониторинга эксперты РИД анализируют такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG.

По мнению экспертов, в 2023 году в системе корпоративного управления банка был реализован ряд качественных изменений.

Так, на прошедшем 30 июня 2023 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка, в который впервые в практике Банка вошли 5 (из 11) независимых директоров, соответствующих критериям независимости Московской биржи и Кодекса корпоративного управления Банка России. Из их числа определен старший независимый директор.

Весной 2023 года была проведена независимая оценка деятельности Наблюдательного совета и Комитетов Наблюдательного совета Банка ВТБ с привлечением внешнего консультанта. По ее итогам эффективность работы Наблюдательного совета по-прежнему высоко оценена как со стороны членов Наблюдательного совета, так и со стороны экспертов.

Среди ключевых положительных моментов в системе корпоративного управления Банка эксперты также отметили возобновление раскрытия на сайте Банка годовой и промежуточной финансовой отчетности (по российским и международным стандартам), материалов к Общему собранию акционеров, протоколов Общего собрания акционеров, информации о заседаниях Наблюдательного совета на интернет-сайте Банка, Годового отчета Банка и Отчета об устойчивом развитии. На решение экспертов повлияла положительная динамика по количеству очных заседаний Комитета Наблюдательного совета ВТБ по кадрам и вознаграждениям; наличие системы управления ESG-рисками, интегрированной в общую систему управления рисками, осуществление контроля за ESG-рисками со стороны Наблюдательного совета; подготовка Отчета об устойчивом развитии за 2022 год по стандартам GRI.

Отдельно эксперты РИД отметили в качестве хорошей практики по компоненту «Права акционеров» возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств и активное функционирование Консультационного совета акционеров.