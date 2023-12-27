ВТБ взял 11 наград премий Digital Leaders и «Время инноваций» за сервисы для бизнеса

Продукты ВТБ для среднего и малого бизнеса победили в премиях в сфере инновационной деятельности «Время инноваций» и Digital Leaders. Шесть наград получила Бизнес Платформа ВТБ, запущенная в октябре этого года.

Бизнес Платформа ВТБ стала победителем номинаций Digital Leaders «Платформа года» и «Чат-боты» в категории «Банковские услуги для бизнеса», а также номинации «Портальные решения» (интернет-сайты), «Разработка года» и «Проект года» в категории «Управление клиентским опытом». В рамках премии «Время инноваций» платформа отмечена как «Проект года» в категория «IT и цифровые технологии». Бизнес Платформа ВТБ запущена в октябре 2023 года и объединяет более 80 лучших продуктов и услуг группы ВТБ для бизнеса.

Сервис для приема платежей ВТБ-SoftPOS стал «Продуктом года» в рамках премии Digital Leaders в категории «Эквайринг» и занял первое место в номинации «Технологическая инновация года» категории «Финансовые услуги: банковская деятельность» премии «Время инноваций». Сервис позволяет клиентам использовать обычный смартфон или планшет с NFC-модулем как полноценный платежный терминал и принимать любые виды платежей с соблюдением всех требований закона.

Линейка бизнес-сервисов ВТБ стала лидером номинации «Проект года» премии «Время инноваций» в категории «Бизнес и сервис». 36 бизнес-сервисов от онлайн-бухгалтерии до планирования деловых поездок помогают предпринимателям и юридическим лицам оптимизировать бизнес-процессы, экономить время и ресурсы.

Услуге «Расчеты с самозанятыми» жюри Digital Leaders присвоило звание «Решение года» в категории «Банковские услуги для бизнеса». Комплексный сервис включает выплаты самозанятым по СБП по номеру телефона, автоматическую проверку исполнителя на статус самозанятого перед выплатой, перевод оплаты на счета ВТБ без комиссии, а также позволяет формировать и хранить в приложении чеки по операциям.

Еще одну награду получил информационно-образовательный портал для предпринимателей «Ближе к делу». Проект стал лидером номинации «Социально-значимый проект года» премии Digital Leaders в категории «Сервисы для акселерации малого и среднего бизнеса».

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-800-200-77-99 , в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru (0+). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.