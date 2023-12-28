Аналитики ПСБ прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 3800 пунктов в 2024 году

Аналитики ПСБ опубликовали Стратегию на 2024 год. Среди ключевых тезисов – снижение ключевой ставки начнётся летом, а индекс МосБиржи по итогам следующего года повысится к 3800 пунктам.

В I квартале 2024 г. аналитики ПСБ допускают закрепление курса рубля ниже 90 руб. за доллар. Далее курс может вернуться в диапазон 90–100 руб./долл., где останется до конца года. Они ожидают что рост ВВП РФ в 2024 г. замедлится до 1,2%, т.к. фаза активного восстановления внутреннего спроса завершится, а жёсткие денежно-кредитные условия в I полугодии сохранятся.

В первой половине года инфляция стабилизируется на уровне 8–8,5% г/г. а её снижение начнётся в III квартале, что позволит ЦБ РФ приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Среднегодовая цена на нефть Brent в 2024 г. составит $85/барр., при этом рынок будет практически сбалансирован по спросу-предложению.

– Для российского рынка акций начало 2024 г. будет сложным из-за высоких процентных ставок. Тем не менее ждём роста рынка. Целевой уровень по индексу МосБиржи – 3800 пунктов. Лучше рынка будут отстающие от рынка металлурги, из внутренних отраслей – бумаги потребсектора и ИТ. Акции банков и нефтяников, ставшие дивидендными историями, могут двигаться вместе с рынком на фоне плавного снижения ставок и стабильного рубля.

В топ-5 инвестидей они включили – Сбербанк +22%, Транснефть +30%, Северсталь +30%, Магнит +29%, Самолёт +35%.

Напомним, что сегодня индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3000 пунктов, таким образом рост рынка может составить 26%.