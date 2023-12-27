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Житель Шелехова продлил срок действия сим-карты за 1,3 млн рублей

Мошенники обманули жителя Шелехова на 1,3 млн рублей – в такую сумму пострадавшему обошлось продление срока действия сим-карты. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Известно, что мужчине позвонил человек, который представился работником компании сотовой связи. Собеседник предложил клиенту продлить договор на оказание операторских услуг. Получив согласие, злоумышленник попросил жителя Приангарья назвать паспортные данные и продиктовать код из смс-сообщения.

После с 45-летним мужчиной связались другие лица, который представились работниками государственных структур. Они заявили об утечке персональных данных и рассказали, что неизвестные пытаются оформить кредит от имени шелеховчанина.

Используя разные доводы, они убедили мужчину оформить заем и перевести деньги на свои счета якобы для аннуляции мошенничества. Доверившийся аферистам житель Приангарья лишился 1,3 млн рублей. Ведутся поиски преступников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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