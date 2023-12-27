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Арест продлили обвиняемому в коррупции мэру Катангского района

Куйбышевский районный суд Иркутска 27 декабря продлил арест мэру Катангского района Сергею Чонскому, обвиняемому в совершении коррупционного преступления. Подробности сообщил официальный телеграм-канал региональных судов.

«Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 4 апреля 2024 года включительно», – говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Чонский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что деньги чиновнику платили бизнесмены, которым за плату предоставлялись преимущества на аукционах по поставкам дизельного топлива.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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