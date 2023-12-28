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Более 30 населенных пунктов Иркутской области ощутили землетрясение

Землетрясение произошло 27 декабря в Иркутской области – эпицентр располагался в Казачинско-Ленском районе. Подробности сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Толчки ощутили жители более 30 населенных пунктов Приангарья. Самые мощные, в 5 баллов, были в селе Кутима. Подземные удары в 4 балла отмечены в селах Макарово и Красноярово, в 3-4 балла – поселках Алексеевск, Марково, Окунайский, Магистральный, селах Кривая Лука, Казачинское, Алымовка, городе Киренске, деревне Ключи.

Колебания в 3 балла чувствовали жители сел Чечуйск, Подволошино, Омолой, Подымахино, поселков Кунерма, Улькан, Звездный. В остальных населенных пунктах зафиксированы толчки менее 3 баллов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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