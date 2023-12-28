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На острове Конный в Иркутске открылся огромный каток

Заливка огромного катка завершилась в Иркутске на острове Конный – площадь объекта составляет более 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Покататься здесь могут все желающие абсолютно  бесплатно. Кроме того, есть возможность воспользоваться прокатом коньков – он работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Власти пояснили, что в течение всего сезона будут проводиться работы по содержанию объекта: своевременные очистка и восстановление поврежденных участков.    

Напомним, что также в Иркутске в этом году впервые открыт каток в сквере имени Кирова – кататься тут тоже можно бесплатно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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