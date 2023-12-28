На острове Конный в Иркутске открылся огромный каток

Заливка огромного катка завершилась в Иркутске на острове Конный – площадь объекта составляет более 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Покататься здесь могут все желающие абсолютно бесплатно. Кроме того, есть возможность воспользоваться прокатом коньков – он работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Власти пояснили, что в течение всего сезона будут проводиться работы по содержанию объекта: своевременные очистка и восстановление поврежденных участков.

Напомним, что также в Иркутске в этом году впервые открыт каток в сквере имени Кирова – кататься тут тоже можно бесплатно.