Общественный транспорт 31 декабря будет работать до ночи

Время работы общественного транспорта в Иркутске 31 декабря будет продлено – он будет возить пассажиров до полуночи. Подробности рассказали в мэрии.
Изменения затронут следующие маршруты:
- автобусные: № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский»;
- трамвайные: № 1 «ул. Волжская – Студгородок», № 3 «ул. Волжская – Ц. Рынок», № 4 «Ц. Рынок – ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»;
- троллейбусные: № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова – Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова – М.Конева», № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».