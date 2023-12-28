60% работников Приангарья на новогодних каникулах будут отдыхать дома, и никуда не поедут

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, чем они собираются заниматься на новогодние каникулы.

Больше половины опрошенных работников Иркутской области (60%) на новогодних каникулах намерены отдыхать дома, еще 11% отправятся в путешествия, из них 10% – по России, 1% – за границу.

Чаще всего домашний отдых планируют юристы (78% из них), представители среднего и высшего менеджмента, административный персонал (по 68%), а также специалисты по подбору персонала (67%).

Путешествовать по стране запланировали преимущественно работники науки и образования (30% из них). Самые популярные направления – это Москва (16%), Санкт-Петербург (11%), Московская область (10%) и Краснодарский край (7%).

При этом 23% трудоустроенных жителей Приангарья на новогодних праздниках продолжат работать: 9% – на своей основной работе, чаще это водители (23%) и специалисты ресторанно-гостиничного направления (20%). Еще 14% будут подрабатывать, среди них преобладают маркетологи (17%), рабочий персонал и сотрудники из сферы образования (по 16%).