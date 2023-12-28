Путин поручил повысить зарплаты учителям

Особое внимание уделят регионам, где оплата отстает от общероссийских. Слова президента Владимира Путина на заседании Госсовета в Кремле передают «Известия».

«Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. Тем не менее проблемы в отрасли все еще остаются. Среди них – оплата труда педагогов, которая должна стать более справедливой», – сказал президент.

По его словам, особенно следует поднять зарплаты учителям в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране, иначе это приведет к разрывам в качестве обучения и дефициту кадров.

По данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тыс. рублей в месяц (без учета доплат за классное руководство).

Ранее стало известно, 30% иркутян хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. 25% опрошенных назвали достойной зарплату в 80-100 тыс. рублей. 16% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тыс. рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую россияне назвали достойной, составляет 90 тыс. рублей в месяц.