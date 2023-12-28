Выдачу виз иностранным инвесторам могут упростить

Срок действия документа предлагается увеличить с года до трех, выяснили «Известия».

Инициатива запустить многократную деловую визу на три года содержится в письме «Деловой России» заместителю министра экономического развития Дмитрию Вольвачу. Предлагается, чтобы такой документ выдавался по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений.

Сейчас получить визу можно сроком максимум на один год, но фактически в стране можно находиться не более 90 дней в каждом из полугодий.

Летом президент Владимир Путин поручил упростить въезд в страну иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Минэк совместно с «Деловой Россией» прорабатывает внесение поправок в законодательство о предоставлении нового типа визы, если бизнесмен реализует инвестпроект на сумму более 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что три инвестпроекта Иркутской области получат налоговые льготы в 2024 году. Подписание документа даст компаниям доступ к налоговым льготам и позволит получить государственную или муниципальную землю в аренду без торгов.

Напомним, по инициативе Губернатора региона Игоря Кобзева был разработан закон «Об инвестиционной политике в Иркутской области», который регулирует отношения между представителями бизнеса и органов власти при формировании и реализации инвестпроектов в Приангарье. Законопроект приняли на сессии Законодательного Собрания региона 17 мая.