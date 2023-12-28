На «черную» зарплату в Иркутске мужчины согласны чаще, чем женщины

Иркутян, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «черной» зарплатой, меньше, чем сторонников честных трудовых отношений. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 45% опрошенных иркутян не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, – 39%. Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (44 и 33% соответственно).