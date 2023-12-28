Экспозицию картин обновили в Иркутской областной детской клинической больнице

Байкальский банк при участии Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева и арт-галереи «Диас» обновил экспозицию картин в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» (ИОДКБ) к Новому году.

На выставке представлены работы профессиональных художников России Аси Беловой (Ангарск), Светланы Румак (Москва), Натальи Андрейченко (Москва), Александры Щеголевой (Санкт-Петербург), Александра Салимова (Курган), Виктора Норкина (СПБ), Максима Приданова (Нижний Новгород), Александра Сурикова (Красноярск), Регины Присяжниковой (Иркутск), Тихона Муравьева (Иркутск) из коллекции галереи «Диас» и рисунки детей, созданные на мастер-классах в ИОДКБ.

Это уже четвертое обновление экспозиции в рамках проекта «Глаза в глаза», который реализуется в стенах этой больницы с ноября 2022 года. Задача артмероприятия – познакомить с искусством детей, проходящих лечение в стенах медучреждения. Многие маленькие пациенты живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности посещать музеи, а с помощью этого проекта дети имеют возможность увидеть настоящее искусство и попытаться начать рисовать самим.

«Под кураторством специалистов Иркутского областного художественного музея и галереи «Диас» около 40 детей, проходящих лечение в ИОДКБ, в декабре рисовали гуашью картины на тему Нового года. По итогам трех проведенных мастер-классов лучшие работы юных художников разместили в коридорах нефрологического, офтальмологического и кардиологического отделений больницы. Детские рисунки размещены на одной стене холла, на другой стене в формате “глаза в глаза” представлены картины профессиональных художников», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Выставка “Глаза в глаза” – трогательный и уникальный проект, направленный на реабилитацию и раскрытие творческого потенциала маленьких пациентов. Для выздоровления ребятам требуется не только помощь медицинских работников, но и живое общение, внимание и творчество. Важно, чтобы при длительном лечении ребенок не думал постоянно о боли, а заряжался позитивными эмоциями. Спасибо всем партнерам за то, что в очередной раз сделали такой большой праздник для наших детей», – Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, главный детский хирург СФО.

«Позитивный настрой для маленьких пациентов важен не меньше, чем терапия. Мы поддерживаем проект с его зарождения и готовы предлагать и реализовывать новые идеи в стенах больницы», – Диана Салацкая, руководитель Арт-галереи «Диас».

«Важно, чтобы дети видели не только человека в белом халате, который к ним подходит. Очень важен настрой, с которым они лечатся. А это уже формируется обстановкой, стенами, улыбками и сегодняшним проектом. Мастер-классы в стенах больницы – не просто уроки рисования, а арт-терапия», – Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева.

В планах у организаторов продолжение мастер-классов по рисованию, смена экспозиции выставки, поиск новых партнеров и форматов приобщения детей к искусству.

Между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG и волонтерства, в рамках которого сотрудники Сбера пополняли библиотеку больницы, проводили экологические эстафеты, организовывали показ спектаклей, передавали «Коробку храбрости» для маленьких пациентов и высаживали деревья и цветы на территории больничного комплекса.