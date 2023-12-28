Иркутская область взяла в долг 23,5 млрд рублей

5,9 млрд рублей – средства инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

«В настоящее время область заняла в федеральном бюджете 23,5 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей – средства инфраструктурного бюджетного кредита, которые направлены на пять очень нужных для развития региона инвестиционных проектов, реализуемых в Иркутске, Усть-Куте, Ангарске, Тайшетском районе», – говорит Константин Зайцев.

0,9 млрд рублей – средства специального казначейского кредита, направленные на приобретение автобусов для обеспечения регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. 0,5 млрд рублей – казначейский бюджетный кредит для приведения в нормативное состояние 6,5 км автомобильных дорог региона.

В следующем бюджетном цикле на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей 13 национальных проектов, за счет средств федерального и областного бюджетов будет направлено более 75 млрд рублей. На финансовую поддержку муниципальных образований Иркутской области предусмотрено порядка 36% общего объема расходов региональной казны (на 2024 год – 117,7 млрд рублей).

Напомним, что доходы областного бюджета на 2024 год составят 270,6 млрд рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов – 271,2 млрд рублей и 284,6 млрд рублей соответственно. Расходная часть областного бюджета на 2024 год утверждена в объеме 299 млрд рублей, на 2025 год – 278,1 млрд рублей, на 2026 год – 288,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется в размере 28,4 млрд рублей, в 2025-м – 6,9 млрд рублей, в 2026-м – 4,1 млрд рублей.