«Цифра» на службе у бизнеса. 5 вопросов о новой платформе для предпринимателей

Бизнес Приангарья стабильно развивается: индекс деловой активности Иркутской области вырос с июля по сентябрь 2023 года с 52,3 до 53,5 пункта. Повышать эффективность компаниям во многом помогает цифровизация. Бизнесменам сегодня доступно оформление банковских продуктов в пару кликов и даже нет необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста и личного ассистента – дистанционные бизнес-сервисы позволяют решать самые разные вопросы.

1. Зачем бизнесу цифровизация?

Цифровизация давно уже перестала быть просто модным словом. Бизнес – от маленьких компаний до крупных корпораций – прекрасно понимает, что переход на «цифру» позволяет решить множество важных задач: повысить конкурентоспособность, ускорить рутинные процессы, снизить расход, сэкономить ресурсы

Автоматизация бизнес-процессов, изменение стратегии развития бизнеса, системы продаж, управления командой приводят к по-настоящему качественной трансформации. Одним из драйверов цифровизации в России (к слову, весьма и весьма стремительной – если сравнивать с западными конкурентами) становится банковский сектор. Крупные игроки помогают своим клиентам перейти на «цифровые рельсы», предлагая всё новые сервисы. Современный банк предлагает бизнесу как финансовые услуги: платежи, кредиты, депозиты, прием оплаты от клиентов, так и позволяет экономить время и деньги и дает новые возможности для развития – так считают в ВТБ. Доступность и скорость банковских услуг позволяет даже небольшим компаниям и начинающим предпринимателям работать наравне с большими корпорациями.

2. Как устроена цифровая платформа?

Предприниматели привыкли к приложениям в повседневной жизни и ожидают таких же скоростей и удобства от сервисов для бизнеса: «в два клика» хочется и такси вызвать, и отправить оригинал договора партнеру. Новая Бизнес Платформа ВТБ закрывает все потребности бизнеса в банковском обслуживании, а также в электронном документообороте, онлайн-бухгалтерии, юридических услугах и других сервисах. Цифровой ресурс объединил все продукты и решения группы ВТБ (а их более 80!) для предпринимателей и компаний любого масштаба.

Платформа представлена интернет-банком, его адаптивной версией и мобильным приложенем и поддерживает принцип омниканальности (бесшовного перехода из одного канала в другой без потери данных и повторной авторизации), а ее интерфейс может быть настроен под привычки пользователя – самые часто используемые продукты и операции можно вынести на главный экран, а те, что используются редко, скрыть одним кликом.

Платформа позволяет компаниям экономить время и деньги, а также дает новые возможности для развития. Возможности платформы включают:

• удобное управление дэйли-банкингом: проведение платежей и заказ выписок за пару кликов, подробные графики, отчеты и аналитику по операциям, виджеты с удобной и понятной визуализацией состояния счетов, интеграцию с сервисом 1С Директ для платежей и заказа выписок по счету через шлюз 1С,

• оформление продуктов онлайн с помощью удобных подборщиков и калькуляторов для поиска наиболее подходящих предложений и самых выгодных условий,

• все необходимое для ведения бизнеса: набор инструментов и сервисов для приема всех видов платежей, уникальная цифровая экосистема ВЭД, депозиты, кредиты, гарантии и многое другое,

• оперативное решение всех вопросов и техподдержка 24/7 в удобных для клиента каналах, в том числе онлайн-чатах с сотрудниками и чат-боты.

ВТБ предлагает и более 30 нефинансовых сервисов для оптимизации бизнес-процессов, Самые популярные среди клиентов ВТБ – сервисы для решения юридических вопросов и подготовки документов, онлайн-бухгалтерия, онлайн-отчетность в госорганы, ЭДО, проверка контрагентов, конструктор сайтов и интернет-магазинов и пр.

3. Насколько новая платформа ВТБ зависит от импортного ПО?

На 0%. Цифровая платформа полностью состоит из отечественных сервисов, это импортозамещенный продукт. Многолетний опыт IT-команды банка помог создать стабильное и качественное решение полностью на российском программном обеспечении.

Впрочем, других вариантов и быть не могло: ВТБ первым из российских банков попал под западные санкции – и первым же начал замещать ПО, которое раньше в том числе покупал у иностранных компаний. Как говорят в банке, в России отличная IT-школа, и уровень отечественных разработок в области финтеха очень высок.

4. Какие вопросы помогает решать цифровая платформа бизнесу?

Бизнес Платформа ВТБ обеспечивает обслуживание под ключ бизнеса любой сферы и этапа развития. На старте предприниматели могут выбрать пакет расчетно-кассового обслуживания, оформить бизнес-карту для ежедневных расчетов и постоянного контроля за расходами, получить необходимое финансирование на выгодных условиях, подключить прием платежей, открыть спецсчет и получить гарантию для участия в госзакупках. Компаниям и предпринимателям, ведущим международную деятельность, банк предлагает целый набор инструментов для экспортеров и импортеров, персональный консалтинг по внешнеэкономическим сделкам, таможенные сервисы и расчеты во всех основных национальных валютах по SWIFT-независимым каналам. Для групп компаний на платформе представлена широкая линейка продуктов для управления ликвидностью.

Еще один важный ресурс для бизнеса – кадры, лояльность сотрудников. Клиентам платформы доступны возможности для повышения эффективности сотрудников, такие как онлайн-медицина и психологическая поддержка, которые помогают в решении конфликтных ситуаций и адаптации новичков. Популярностью также пользуются экспресс-программа добровольного медицинского страхования и сервис автоматизации командировок, который позволяет арендовать отель, забронировать билеты – и сэкономить до 30% стоимости делового путешествия.

В службе персонала компании «Сервико» комментируют:

«Социальный пакет очень важен и для сотрудника, и для работодателя. Большое значение имеет медицинская составляющая, особенно внимательно мы стали относиться к вопросам охраны здоровья после пандемии. Среди нескольких вариантов добровольного медицинского страхования, мы рассматривали разные решения – важно было выбрать качественную услугу одной стороны, оценивали и стоимость сервиса с другой – не секрет, что для бизнеса это немаловажный аспект. Выбрали для себя «Спутник здоровья». Наши сотрудники получают срочные и плановые консультации врачей – это и обращения онлайн и очные посещения врачей в клиниках, различные лабораторные и диагностические исследования, врачебное сопровождение развития ребенка до 7 лет, восстановительные процедуры, вакцинация и лечебные манипуляции. В рамках полиса у сотрудника есть бесплатные услуги, а есть возможности, за которые сотрудник платит только половину стоимости. Мы обратились к сервису полгода назад и видим, что он востребован».

5. Как будет развиваться платформа дальше?

Банк сфокусирован на дальнейшей цифровизации продуктов и персонализации сервиса, постоянном улучшении клиентского пути и поддержке пользователей. Одна из приоритетных задач состоит в том, чтобы сократить количество кликов пользователя для совершения целевого действий в интерфейсе, выполнения той или иной операции, и упростить тем самым массу рутинных бизнес-задач. Максимально простой и понятный интерфейс, усовершенствование навигации, релевантный поиск - в приоритете.

ВТБ планирует интеграцию с различными мессенджерами, где удобно общаться клиентам, развивает сервис «Мультибанк» для управления своими счетами в нескольких финансовых организациях и продолжает работу над бизнес-сервисами. Одна из последних новинок – собственное бухгалтерское решение. С ним можно работать в интерфейсе интернет-банка без необходимости установки дополнительных программ.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-800-200-77-99 , в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru (0+). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.