В Иркутске подвели итоги проекта «Счастье чистой воды»

Ледовые скульптуры, арт-объекты, интерактивные площадки появились в Иркутске в преддверии Нового года в рамках проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды», реализованного по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Проект поддержал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня в столице региона мэр Иркутска Руслан Болотов вручил награды тем, кто участвовал в процессе воплощения идеи. Благодарность всем причастным к реализации оригинальной концепции выразила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

– В этом году Иркутская область представлена на международной выставке «Россия» на ВДНХ как золотое звено России. В это же время в столице региона в рамках национального проекта реализовано два крупных мероприятия – по формированию «Туристского кода центра города Иркутска» и по созданию «Ледового города». Было непросто, но все получилось. Иркутск в очередной доказал, что он – душа, люди и сила. Уверена, что в следующем году столица Приангарья продолжит преображаться и радовать своих жителей и гостей города, – сказала Евгения Найденова.

Напомним, что в 2022 году команда Иркутской области, состоящая из представителей Правительства региона, администрации Иркутска, туроператоров и туристических служб вышла в финал Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий.

И в 2023 году в Иркутске реализовали проект «Ледовый город. Счастье чистой воды». Субсидия из федерального бюджета, полученная на эти цели по итогам конкурса, составила 37 млн рублей. Также были задействованы софинансирование из областного и местного бюджетов, привлеченные средства крупных предприятий.

В рамках проекта в Иркутске вдоль туристического маршрута «Зеленая линия» появилось множество ледовых скульптур, в сквере имени Кирова – каток и все 33 буквы русского алфавита, выполненные изо льда.