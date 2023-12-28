В декабре логистические компании доставили для россиян в 3,5 раза больше онлайн-заказов, чем годом ранее

Рост объема отправлений связан с увеличением числа заказов из маркетплейсов, развитием онлайн-площадок крупных ретейлеров, а также выходом на рынок интернет-торговли новых игроков. Об этом сообщается в обзоре ПЭК, подготовленном совместно с компаниями СДЭК, Boxberry и Dalli.

С 1 по 26 декабря логистические компании и курьерские службы нарастили объемы доставки онлайн-отправлений заказов в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первую очередь, это связано с рекордным ростом числа покупок россиян на маркетплейсах, отмечают эксперты. По данным сервиса аналитиков MPSTATS, только за третий квартал 2023 года продажи на онлайн-площадках увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 80% этого объема приходится на Wildberries и Ozon. Кроме того, в 2023 году рост рынка электронной коммерции в России обусловлен увеличением доли присутствия крупных локальных брендов и появлением новых игроков.

По сравнению с декабрем прошлого 2022 года, средний чек вырос в 2,1 раза, до 2 422 руб, а вес посылки увеличился на 30%, до 5 кг, говорится в обзоре.

В преддверии Нового года все больше покупателей не хотят посещать торговые центры и заказывают онлайн различные категории товаров, включая крупногабаритные, такие как мебель и бытовая техника. В регионах главным условием остается соблюдение заявленной даты доставки.

К декабрю 2023 года стоимость курьерской доставки увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одна из основных причин — острая нехватка курьеров и складского персонала, включая грузчиков и комплектовщиков.