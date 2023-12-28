В Иркутской области опубликован рейтинг хозяйствующих субъектов по итогам 2022 года

В Иркутской области объявили победителей рейтинга хозяйствующих субъектов. 28 декабря глава региона вручил заслуженные награды представителям предприятий-лидеров.

По итогам 2022 года победителей определили по семи промышленным комплексам:

ООО «ИНК-НефтеГазГеология» и ООО «Газпром добыча Иркутск» (Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс);

АО «Полюс Вернинское» (Металлургический комплекс);

АО «Иркутсккабель» (Машиностроительный комплекс);

ООО «Магистраль-Транзит» (Лесопромышленный комплекс);

СПК «Усольский свинокомплекс» (Производство товаров народного потребления);

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (Строительный комплекс);

МУП «Водоканал» (Инфраструктурный комплекс).

Абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2022 года стало ООО «ИНК-НефтеГазГеология».

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводят ежегодно. Главная задача – повышение конкурентоспособности экономики региона и укрепление сотрудничества и взаимодействия Правительства Приангарья и предприятий области. По данным министерства экономического развития Иркутской области, при определении победителей рейтинга используется комплексный подход по различным показателям: финансово-экономическим, инвестиционной деятельности, трудовой деятельности, социальной ответственности организации. В состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.