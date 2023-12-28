Новости

В Иркутской области опубликован рейтинг хозяйствующих субъектов по итогам 2022 года

В Иркутской области объявили победителей рейтинга хозяйствующих субъектов. 28 декабря глава региона вручил заслуженные награды представителям предприятий-лидеров.

По итогам 2022 года победителей определили по семи промышленным комплексам:

  • ООО «ИНК-НефтеГазГеология» и ООО «Газпром добыча Иркутск» (Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс);
  • АО «Полюс Вернинское» (Металлургический комплекс);
  • АО «Иркутсккабель» (Машиностроительный комплекс);
  • ООО «Магистраль-Транзит» (Лесопромышленный комплекс);
  • СПК «Усольский свинокомплекс» (Производство товаров народного потребления);
  • ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (Строительный комплекс);
  • МУП «Водоканал» (Инфраструктурный комплекс).

Читайте также:

Экономика замедляется
28 декабря 2023
Для сборщиков металлолома внедрили цифровую платформу «Вториум»
27 декабря 2023

Абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2022 года стало ООО «ИНК-НефтеГазГеология».

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводят ежегодно. Главная задача – повышение конкурентоспособности экономики региона и укрепление сотрудничества и взаимодействия Правительства Приангарья и предприятий области. По данным министерства экономического развития Иркутской области, при определении победителей рейтинга используется комплексный подход по различным показателям: финансово-экономическим, инвестиционной деятельности, трудовой деятельности, социальной ответственности организации. В состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2023":
Все материалы сюжета (731)


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес