Альфа-Банк свозил партнеров малого бизнеса на Кольский полуостров

Альфа-Банк развивает каналы привлечения новых клиентов малого бизнеса. В рамках данного направления для партнеров осенью 2023 провели конкурс, главным призом в котором стала поездка на Кольский полуостров.

Альфа-Банк целенаправленно работает с различными каналами привлечения клиентов и улучшает условия их работы. В банке оптимизируют процессы для клиентов малого бизнеса, предлагают выгодные условия и проводят многочисленные конкурсы по всей стране, чтобы партнерам было выгодно и интересно привлекать предпринимателей открывать счета и развивать бизнес вместе с Альфой.

В пятидневное путешествие навстречу Полярной ночи поехало 25 победителей. Во время поездки победители посмотрели деревню саами, отправились на морскую рыбалку с аквалангистами, посетили самую крайнюю точку полуострова – Териберку, куда добрались на вертолётах. Катались на лыжах и сноуборде, ловили Северное сияние.

«Мы поддерживаем наших партнеров-предпринимателей не только лучшими предложениями, но и интересными активностями и возможностями. Мы запустили Фонд немалого бизнеса, организовали по всей стране мега-нетворкинг, Альфа-Конфу, и сотни других мероприятий. Мы благодарны нашим партнерам и клиентам за то, что выбирают нас. Конкурс на поездку за Северный полярный круг прошел с большим успехом по всей стране, а в будущем году количество программ и конкурсов кратно увеличится», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.