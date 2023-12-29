ПСБ запустил вклад «Формула дохода» со ставкой 17%

По вкладу «Сильная ставка» максимальную доходность 15,2% годовых клиенты получают при размещении новых средств на сумму от 3 млн рублей на срок шесть месяцев, при открытии вклада на год доходность составит 13,7%. При открытии вклада «Мой доход» на срок шесть месяцев ставка составляет 14,7% годовых, на четыре месяца – 14,5%, на год - 13,2% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. при размещении средств от 100 тысяч рублей.

Также ПСБ запустил новый депозит «Формула дохода» с максимальной ставкой 17% годовых, которая действует в течение первых 50 дней при размещении средств от 100 тысяч рублей. В этот период вклад можно пополнять на любые суммы. Далее на период с 51 до 100 дней ставка равна 15%, а со 101 до 250 дней - 13%. Вклад можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.



Ставка 15,2% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 3 млн ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 7,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 23.12.2023. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Ставка 14,8% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 ₽ на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 7,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 23.12.2023. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.



* Ставка 17% годовых по вкладу «Формула дохода» действует в течение первых 50 дней при размещении суммы от 100 000 ₽ на 250 дней. Минимальная гарантированная ставка — 14,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в Банках Российской Федерации. Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 26.12.2023. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.