1,2 млн м2 жилья введено в Иркутской области в январе-ноябре 2023 года

Введено в строй жилье общей площадью 1 254,4 тыс. м2, на 11,7% больше, чем год назад. Значительный рост (на 14,7%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (55,1%) общего ввода. Данные приводит Иркутскстат.

«Активно строят дома и в городских населенных пунктах (рост на 8,3%). Основная доля введенной площади (71,9%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в текущем году активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился на 20,4%», – сообщают эксперты.

За 11 месяцев 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 268,8 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 7 547 зданий, из них 237 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).