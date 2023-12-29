Новый год в полете встретят 19 тыс. россиян

В уходящий год авиакомпании проведут 90 рейсов, узнали «Известия».

Авиакомпании РФ выполнят 90 рейсов из уходящего года в новый, 2024-й. Отпразднуют это событие таким образом порядка 19 тыс. человек, подсчитал для «Известий» аналитик в крупном авиаперевозчике. Рейсы, в том числе по международным направлениям, вылетят по местному времени в 2023-м, а приземлятся уже в следующем году.

В полночь в воздухе будут находиться 26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 – «Уральских авиалиний», девять – «России», семь – «Победы», по три у Red Wings и Azur Air, сообщили в этих авиакомпаниях. Еще три полета запланировано у «Якутии» и один у Nordwind, рассказал аналитик на основании данных из систем бронирования.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин планирует провести новогодние каникулы дома. 33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 9% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 6% россиян. 5% планируют поездки на Новый год: 3% – по России, 2% – за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных – Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 34% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 5% против 1% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).