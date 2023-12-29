Россельхозбанк исполнил новогоднее желание воспитанников центра помощи детям в Черемхово

По доброй традиции в канун Нового года директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова посетила подшефный Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г. Черемхово, и поздравила воспитанников с наступающими праздниками. Она привезла ребятам долгожданные подарки, о которых они написали Деду Морозу. Поскольку в этом году у ребят появился современный спортзал, их мечтой стало новое спортивное оборудование. Коллектив РСХБ собрали средства, на которые были приобретены грифы для штанги, гантели, диски разных размеров и скамья для жима.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

В качестве сюрприза дети и их наставники приготовили праздничный спектакль «Волшебный переполох в тридевятом царстве». Вместе со сказочными персонажами: веселыми снеговиками, Кощеем Бессмертным, Марьей Маревной, Кикиморой, Бабой Ягой и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой гости окунулись в мир чудес и волшебства, где добро всегда побеждает зло и у каждого есть шанс получить приглашение на волшебный хоровод, чтобы исполнить заветное желание – главное делать добрые дела.

«Дорогие ребята, хочу пожелать вам всего самого радостного в следующем году. Будьте счастливыми, веселыми и здоровыми. У вас замечательные педагоги и много друзей, а это внушает уверенность, что большой и дружной компанией мы все преодолеем. Поэтому не бойтесь мечтать и всегда с уверенностью смотрите в будущее», - пожелала директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Директор филиала также поблагодарила педагогов центра за нелегкий труд, благодаря которому удалось помочь ни одному поколению детей и пожелала им сил, терпения и дальнейшего развития.

«На протяжении многих лет Россельхозбанк является добрым другом для нашего центра. Благодаря помощи банка в учреждении удалось сделать ремонт спортивного зала, оснастить его спортивным инвентарём, мебелью и всем необходимым оборудованием. Мы благодарим Наталья Викторовну и сотрудников банка за чуткость и внимание к проблемам детей», - отметила директор центра помощи детям Наталья Клименко.

В завершении праздничного мероприятия все гости с ребятами встали в дружный хоровод, спили песни и сделали совместное фото на память.