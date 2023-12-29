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РСХБ возвращает 25% стоимости покупок к новогоднему столу

Россельхозбанк запускает акцию по возврату до 25% стоимости покупок в виде кешбэка на категорию продукты и фастфуд при оплате кредитной картой СВОЯ.

Новогодний стол становится для многих россиян не только местом сбора на семейное празднество, но и площадкой для демонстрации своего кулинарного мастерства. Для создания настоящих шедевров требуются самые качественные продукты, соусы и пряности. 

Чтобы клиенты РСХБ могли запастись всеми необходимыми ингредиентами, банк запустил акцию по кредитной карте СВОЯ. Клиенты, оформившие карту с 1 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года, могут совершать покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных, кондитерских, ресторанах фастфуда и получать кешбэк до 25% от покупки. Также по карте действует стандартный кешбэк до 4% на все покупки или до 15% в выбранных категориях. Настроить предпочтительную опцию кешбэка можно в Мобильном банке. Льготный период по карте составляет 115 дней.

Кешбэк начисляется баллами в рамках программы лояльности «Урожай» в категории «Продукты», но не более 1000 рублей в месяц по акции и 5000 баллов по всем программам.

Выпуск и обслуживание карты бесплатно. Карта может быть выпущена на платежной системе МИР или Union Pay с возможностью пользования за границей. Также банк предоставляет клиентам возможность снятия наличных денежных средств без комиссии в течение 30 календарных дней с даты открытия счета (в банкоматах РСХБ).

Подробные условия обслуживания кредитной карты СВОЯ можно узнать на сайте Россельхозбанка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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