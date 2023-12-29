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Подсветка появилась на 16 исторических зданиях в Иркутске

Подсветить архитектурные фасады зданий удалось благодаря средствам, выделенным в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба мэрии.

Фасадная подсветка появилась на зданиях по ул. Карла Маркса, 2а, 14, 24, 28, 29/1, 11, 13, 19, 25, 23, 7, ул. Ленина, 11/2, ул. Урицкого, 1, 2, бульвар Гагарина, 24. Один из самых крупных объектов, который освещают 387 светодиодных светильников, является здание Драматического театра имени Охлопкова.

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– Для каждого здания был разработан индивидуальный проект, учитывающий архитектуру здания. При активной поддержке губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, правительства и службы по охране объектов культурного наследия региона удалось подготовить необходимую документацию, получить разрешение и закончить работы до начала Нового года, – говорится в сообщении.

Над проектом работала большая команда мастеров, состоящая из дизайнеров, осветителей, монтажников и не только. Сами светодиодные светильники были произведены в России, гарантия на них составляет пять лет.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова,  на средства проекта «Туристический код центра города» в Иркутске также обновили элементы навигации пешеходного маршрута «Зеленая линия», приобрели роботов-гидов в офисы Туристско-информационной службы, вдоль «Зеленой линии» установили дополнительные туалетные модули, стереоскопы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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