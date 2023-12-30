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Режим повышенной готовности ввели в Иркутске: причина

В Иркутске введен режим повышенной готовности – он будет действовать на протяжении всех праздников до 9 января. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Он применен для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. Определены ответственные лица, составлены графики дежурств на время действия режима.

На муниципальных предприятиях сформированы бригады для оперативного реагирования в случае возникновения ЧС, подготовлена спецтехника, сформирован резерв материально-технических средств. Городские службы находятся в полной готовности на случай внештатных ситуаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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