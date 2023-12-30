Движение транспорта ограничат в Иркутске-2 31 декабря

В Иркутске-2 временно ограничат движение транспорта 31 декабря – меры связаны с праздничными мероприятиями в Комсомольском парке, рассказали в мэрии.

В частности, с 16:00 до 19:30 будет закрыто движение:

по улице Авиастроителей на участке от улицы Просвещения до переулка Пулковский,

по улице Муравьева на участке от улицы Украинской до улицы Авиастроителей,

по улице Просвещения на участке от улицы Крымской до улицы Авиастроителей.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и пользоваться объездными путями.