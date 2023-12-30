Движение транспорта ограничат в Иркутске-2 31 декабря

В Иркутске-2 временно ограничат движение транспорта 31 декабря – меры связаны с праздничными мероприятиями в Комсомольском парке, рассказали в мэрии.
В частности, с 16:00 до 19:30 будет закрыто движение:
- по улице Авиастроителей на участке от улицы Просвещения до переулка Пулковский,
- по улице Муравьева на участке от улицы Украинской до улицы Авиастроителей,
- по улице Просвещения на участке от улицы Крымской до улицы Авиастроителей.
Водителей призывают заранее планировать маршрут и пользоваться объездными путями.