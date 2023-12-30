Новости

Движение транспорта ограничат в Иркутске-2 31 декабря

В Иркутске-2 временно ограничат движение транспорта 31 декабря – меры связаны с праздничными мероприятиями в Комсомольском парке, рассказали в мэрии.

В частности, с 16:00 до 19:30 будет закрыто движение:

  • по улице Авиастроителей на участке от улицы Просвещения до переулка Пулковский,
  • по улице Муравьева на участке от улицы Украинской до улицы Авиастроителей,
  • по улице Просвещения на участке от улицы Крымской до улицы Авиастроителей.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и пользоваться объездными путями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес