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Знаменитый кинотеатр «Марат» отреставрировали в Иркутске

Здание бывшего кинотеатра «Марат» отреставрировали в Иркутске – строение является объектом культурного наследия, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Жители Иркутска ждали этого действительно долго. И сегодня мы можем сказать – работы в бывшем кинотеатре «Марат» завершены. Реконструкцию здесь начали в прошлом году по поручению президента страны», – напомнил глава региона.

В здании разместится культурно-досуговый центр с муниципальной библиотекой с открытыми фондами и отделом электронной информации, а также выставочное пространство: они будут работать на первом этаже. На втором и третьем – предусмотрены помещения для занятий творчеством и зал на 100 мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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