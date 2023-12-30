Житель Приангарья отсудил 250 тысяч рублей за травму на производстве

Денежную компенсацию удалось отсудить жителю Катангского района Иркутской области за травму на производстве. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что мужчина занимался грейдированием дорожного полотна, в процессе получил тяжелую травму и вынужден был проходить длительное лечение. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ.

Мужчина обратился в прокуратуру, которая его поддержала и направила в суд соответствующий иск. Требования надзорного ведомства были удовлетворены – работодатель должен заплатить своему сотруднику 250 тысяч рублей компенсации.