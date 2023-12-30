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Цены на яйцо в Иркутской области не будут расти до весны

Меморандум о недопущении роста цен на куриное яйцо подписали в Иркутской области правительство, местные производители и торговые сети. Подробности рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

Согласно документу, отпускные цены не будут расти на куриные яйца первой и второй категорий. В свою очередь региональные торговые сети не должны превышать размер надбавки на указанную продукцию более чем на 15%.

Меморандум будет действовать до 31 марта 2024 года включительно. Подписи под ним поставили председатель регионального правительства, а также руководители СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский», а также торговых сетей «Слата», «Удача», «Хлеб-Соль» и «Экономия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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