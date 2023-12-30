В Иркутской области в 2024 году вырастет прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума вырастет в Иркутской области в 2024 году. О том, до какой суммы, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В Иркутской области с января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Он составит в целом по региону в расчете на душу населения 16 380 рублей», – сообщили власти.



В частности, согласно изменениям, для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля, для пенсионеров – 14 087, детей – 15 889. На территориях Крайнего Севера установлен размер, равный 19 918 рублям, для трудоспособного населения – 21 710, пенсионеров – 17 130, детей – 19 321.

По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения минимум составит 15 315 рублей, для трудоспособного населения – 16 693, пенсионеров – 13 171, детей – 14 856 рублей.