На острове Конный в Иркутске открылся ледовый городок

Ледовый городок заработал на острове Конный в Иркутске – он занял площадь в 1 тысячу квадратных метров, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

На площадке разместили лабиринт, горки и ледовые скульптуры, которые оборудованы подсветкой. Открытие объектов прошло в рамках интерактивной программы, в которой поучаствовали Дед Мороз, Снегурочка – они провели конкурсы, игры, дискотеку, подарили сладости.

На зимних каникулах здесь будут проходить различные мероприятия для детей. В частности, 2, 3, 4 и 5 января с 14:00 до 16:00 на территории городка состоятся дискотеки, игры с аниматорами и викторины. Вход свободный.

Фото мэрии Иркутска

Напомним, что на острове Конный работает и большой бесплатный каток – сюда можно прийти со своими коньками, либо взять их в прокате, который работает с 11:00 до 22:00.