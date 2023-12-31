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«Черные» лесорубы заплатят полмиллиона рублей за заготовку древесины в Приангарье

Нелегальные лесозаготовители рубили деревья в Чунском районе Иркутской области – им придется компенсировать ущерб, причиненный природе, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что десять местных жителей занимались незаконной рубкой леса в период с 2020 по 2022 год. В результате их действий был причинен ущерб животному миру и​ среде обитания. Его оценили в сумму, которая составляет более полумиллиона рублей

Прокуратура направила в суд иск для компенсации вреда – требование было удовлетворено, решение вступило в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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