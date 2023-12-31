Авария с участием иномарки и скорой помощи произошла в Иркутске: есть пострадавшие

Авария с участием автомобиля скорой помощи и иномарки Subaru произошла в Иркутске. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Столкновение случилось на пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения.
Со слов водителя служебного транспорта, иномарка не уступила ему дорогу и влетела в бок, несмотря на включенные проблесковые маяки и звуковой сигнал. Из-за столкновения пострадали медицинские работники, находящиеся в скорой.
Точные причины, обстоятельства аварии и число пострадавших уточняется.