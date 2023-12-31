Авария с участием иномарки и скорой помощи произошла в Иркутске: есть пострадавшие

Авария с участием автомобиля скорой помощи и иномарки Subaru произошла в Иркутске. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Фото полиции Иркутской области

Столкновение случилось на пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребенка доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения.

Фото полиции Иркутской области

Со слов водителя служебного транспорта, иномарка не уступила ему дорогу и влетела в бок, несмотря на включенные проблесковые маяки и звуковой сигнал. Из-за столкновения пострадали медицинские работники, находящиеся в скорой.

Точные причины, обстоятельства аварии и число пострадавших уточняется.