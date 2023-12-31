Губернатор Игорь Кобзев подарил мальчику из Иркутска Range Rover

Глава Иркутской области Игорь Кобзев «примерил» на себя роль Деда Мороза и исполнил мечту трехлетнего жителя столицы Приангарья Мирона Александрова в рамках благотворительной акции «Елка желаний», рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

Ребенок получил из рук губернатора новогодний подарок, о котором мечтал – детский электромобиль Range Rover.

«Самое приятное в новогодние праздники – видеть, как радуются дети, как горят их глаза. Акция "Елка желаний" – очень теплая и добрая, я рад, что мы ее поддерживаем», – прокомментировал Игорь Кобзев.

Фото правительства Иркутской области

Указанная акция проводится в России с 2018 года. Каждый год к исполнению детских новогодних мечтаний присоединяются президент страны, члены правительства, губернаторы, мэры, руководители и сотрудники государственных и коммерческих организаций, а также неравнодушные граждане.