Иркутская область окажет всю необходимую помощь Белгороду – Игорь Кобзев

На город совершена террористическая атака.

– Мы живем в большой стране, и когда в любой ее точке происходит подобное – это настоящее горе. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. <…> Иркутская область окажет всю необходимую помощь и поддержку белгородцам, – заявил Игорь Кобзев.

Напомним, что в Белгороде 30 декабря произошла террористическая атака ВСУ. Погибли 25 человек, 108 пострадали. Разрушены 37 многоквартирных домов – 453 квартиры. Работы по оценке ущерба продолжаются.