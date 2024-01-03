Число счастливых иркутян выросло в 2023 году

Служба исследований hh.ru выяснила как работники Иркутской области оценивают свое эмоциональное состояние в этом году, и как эти показатели изменились по сравнению с 2022 годом.

Результаты опроса работающих иркутян показали рост доли тех, кто позитивно оценил свое эмоциональное состояние (на «четыре» и «пять» из пяти возможных баллов): 2023 году таких оказалось на 3% больше, чем годом ранее (в 2023 - 37%; в 2022 - 34%). Для сравнения, в целом по стране хорошие оценки своему настроению поставили 35% респондентов, и таких стало на 5% больше, по сравнению с прошлым годом.

Любопытно, что в разрезе возрастов чаще всего «5» и «4» своему эмоциональному фону ставили соискатели в возрасте 45 - 54 года (39% из них), и наоборот, реже всего оптимистично настроенные респонденты встречались в возрасте от 25 до 34 лет (32% их них оценили свое эмоциональное состояние на «4» и «5»).

Нейтральную оценку «три» выбрали в 2023 году почти треть работников Иркутской области (32%), причем за год этот показатель снизился на 1%. В целом по стране «нейтралов» 31% (+2% год к году).

Негативно (на «2» и «1») свое эмоциональное состояние оценили 32% иркутян, причем таких стало меньше, чем год назад (- 9% год к году). Для сравнения, в целом по России подобным образом оценили свои эмоции в ушедшем году 34% опрошенных. Чаще всего подобные настроения присущи молодым респондентам – 25-34 года (36%) и 18-24 года (35%).