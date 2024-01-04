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Комплекс фиксации нарушений ПДД появился на выделенной полосе на Трактовой в Иркутске

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по выделенной полосе, предназначенной для маршрутного транспорта, установили на улице Трактовой в Иркутске, рассказали в пресс-службе мэрии.

Комплекс из девяти камер под названием «Страж» будет работать как в направлении Ленинского округа, так и в сторону Иркутного моста. Местами размещения устройств стали опасные участки.

Прежде водители частных машин выезжали на выделенную пососу, чтобы ускорить движение: камеры помогут решить данную проблему и сделать дорогу удобнее для общественного транспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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